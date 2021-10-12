أخبار عاجلة

"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام -
"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية -
نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام -
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض الفنون التشكيلية -
بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجوازات" تُصدر 9366 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم الأنظمة خلال شهر صفر

Print
"الجوازات" تُصدر 9366 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم الأنظمة خلال شهر صفر "الجوازات" تُصدر 9366 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم الأنظمة خلال شهر صفر
تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (9366) قرارًا إداريًا خلال شهر صفر (1443 هـ) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وشددت "الجوازات" على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام

"المسلّم": "رمان القصيم" حقق مبيعات تجاوزت المليونين خلال 3 أيام

"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية

"الرويلى" يرأس وفد "الدفاع" المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية السعودية الكورية

نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام

نيوكاسل السعودي وشرطة نورثمبريا يحققان في مزاعم عنصرية ضد جماهير توتنهام