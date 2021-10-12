ترامب يتفاوض لبيع فندق له في ميامي بسعر مغري

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ذكرت صحيفة أمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيبيع فندق في ميامي مقابل 370 مليون دولار، وفقا لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مرحلة متقدمة من المفاوضات .

وقالت مصادر للصحيفة، إن شركة الاستثمار «سي جي آي ميرشانت غروب» تتفاوض بشأن شراء حقوق استخدام مبنى الخدمات البريدية القديم حيث يقع الفندق، كما تجري الشركة محادثات مع علامات تجارية فندقية مثل هيلتون ووالدورف أستوريا لإزالة الأحرف الذهبية لترامب واستبدالها بعلامة تجارية فندقية.

وكان ترامب قد زعم في إفصاحات مالية أنه حصل على دخل يزيد عن 150 مليون دولار من الفندق خلال نفس الفترة، لكن فندق ترامب الدولي خسر أكثر من 73 مليون دولار بين عامي 2016 و2020، وفقا لوثائق أصدرتها لجنة الرقابة بمجلس النواب.

وقالت اللجنة، إن على ترامب ضخ 24 مليون دولار على الأقل لمساعدة الفندق المتعثر من شركة قابضة يملكها ترامب نفسه.