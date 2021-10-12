مدير تعليم جازان يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز

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ثمن جهود مركز التميز ولجان التحكيم في المكاتب والإدارات لإنجاح الدورة الأولى

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة تعليم جازان للأداء التعليمي والإداري المتميز في دورتها الأولى، بحضور مساعديه، والمستشارين ومديري الإدارات ومكاتب التعليم التابعة، وذلك على مسرح المركز الثقافي بمدينة جيزان.

وتفصيلاً، هنأ الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي الفائزين والفائزات بالجائزة ضمن فئاتها المختلفة، مثمناً الدور الكبير لمركز التميز والقائمين على الجائزة ولجان التحكيم في المكاتب والإدارات المختلفة على ما بذلوه من جهود ساهمت في نجاح إطلاق الجائزة التي ستسهم في الارتقاء بجودة مخرجات تعليم جازان وفق توجهات الوزارة في ظل رؤية وطننا الغالي 2030 وما تتطلع له قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وتوجيه من أمير منطقة جازان ونائبه.

وعبر "أبو هادي" عن سعادته بتكريم الفائزين والفائزات بالجائزة، مبيناً أن التميز هدف منشود لكل من خطط وعمل بجد وإخلاص وفق رؤية وأهداف سامية، وأنه الطريق نحو الإبداع الذي ننشده لمؤسساتنا التربوية، مؤكداً أن إيمان تعليم جازان بالمتميزين والمتميزات دفع للعمل على الجائزة التي تأتي وفق أهداف مرسومة تسير عليها لتحفيز المجتمع التعليمي والسير به نحو الأداء الإداري والتعليمي الأمثل، وإذكاء روح التنافس الإيجابي ولتعزيز ثقافة التوثيق وتنظيم العمل وإبراز جهد المتميزين والمتميزات وتحفيزهم ونشر أساليب التميز الفردي والمؤسسي ودعم التفوق العلمي وتشجيع أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات على التنافس الإيجابي المثمر.

وبلغ عدد الفائزين والفائزات بجائزة تعليم جازان للأداء التعليمي والإداري المتميز في دورتها الأولى 95 فائزاً وفائزة ضمن فئاتها الـ 9 على النحو الآتي: 19 فائزاً وفائزة في فئة المعلم المتميز، و20 فائزاً وفائزة في فئة الطالب المتميز، و4 فائزات في فئة المشرف المتميز، و9 فائزين وفائزات في فئة الموظف الإداري المتميز، و19 فائزاً وفائزة في فئة الخدمات التعليمية المتميزة، و12 فائزاً وفائزة في فئة التميز المدرسي، و8 فائزين وفائزات في فئة المبادرات والتجارب المميزة، و3 فائزين وفائزات في فئة التميز المؤسسي، وفائزة واحدة في فئة العمل التطوعي المتميز، فيما بلغ عدد المحكمين والمحكمات للجائزة بمختلف فئاتها 38 محكماً.

واعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جائزة تعليم جازان للأداء التعليمي والإداري المتميز ضمن مبادراتها المختلفة في ظل حرصها على تكريم الكفاءات المتميزة الذين تزخر بهم، وسعيها لتحفيزهم والاستثمار فيهم، ولجعلها منصة لإبراز جهودهم واستدامتها في بناء مستقبل الوطن من خلال تربية أجياله، والإسهام في تطوير التعليم في ضوء رؤية 2030، كما تسعى الجائزة إلى نشر ثقافة التميز وممارسته، وإذكاء روح التنافس الإيجابي؛ للارتقاء بمستوى أداء منسوبي الإدارة، وتعزيز فرصهم في حصد جوائز التميز على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.