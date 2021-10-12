تقديرا لإبداعها..مهرجان أبوظبي يمنح بالوما أوشيا جائزته

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أعلنت أبوظبي للثقافة والفنون، تقديم جائزة مهرجان أبوظبي 2021،، إلى بالوما أوشيا، عازفة البيانو الشهيرة ومؤسس ومدير كلية الملكة صوفيا للموسيقى، تكريماً لجهودها في تمكين مكانة الموسيقى الكلاسيكية ضمن قطاع الفنون في أوروبا والعالم.

وسلمت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، الجائزة للفنانة بالوما أوشيا، مؤسسة ومديرة كلية الملكة صوفيا للموسيقى، في مدريد؛ وذلك بحضور ماجد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية، ونائب رئيس مؤسسة ألبينيز، التي توجه وتدير مدرسة رينا صوفيا للموسيقى، وزير العدل في حكومة إسبانيا وعمدة مدريد، ألبرتو رويز ﻏﺎﻻﺭﺩﻭﻥ.

وقالت، إنّ «منح بالوما أوشيا، الجائزة، يأتي احتفاءً بقامة موسيقية عالمية، كرّست حياتها لتمكين منجز الموسيقى الكلاسيكية وازدهار المواهب الموسيقية، وهو تقدير من مهرجان أبوظبي لدور ومكانة رائدين في تمكين التعبير الإبداعي المتجدد والتنوير».

وأضافت: «جمعت بالوما أوشيا الموسيقيين الشباب جنباً إلى جنب مع كبار الموسيقيين وقادة الأوركسترا ومؤلفي الموسيقى العالميين، مانحةً إياهم فرصة اكتساب المهارات وتبادل الخبرات التي أسست لمشهد موسيقي عالمي كانت إحدى ثماره مسابقة سانتاندير الدولية للبيانو، الجائزة المرموقة التي أسستها بالوما للاحتفاء بالمبدعين من الموسيقيين».

وختمت بالقول: «تعكس جائزة مهرجان أبوظبي تقديرنا لأصحاب المساهمات الاستثنائية عن منجز حياتهم في مجال الفنون والثقافة، وقد أصبحت منذ إطلاقها في عام 2012 معياراً أساسياً للتميز الثقافي في المنطقة والعالم، ورمز تكريم لكبار المبدعين، والجائزة تتزامن هذا العام مع مرور 30 عاماً على تأسيس كلية الملكة صوفيا للموسيقى، لتتوج عطاء موسيقياً لا ينضب، والتزاماً فنياً امتازت به بالوما أوشيا في مسيرة حياتها».

وبمناسبة حصولها على جائزة مهرجان أبوظبي، علقت بالوما أوشيا قائلة: «أقدّم عميق امتناني ل هدى إبراهيم الخميس، ليس فقط لحصولي على الجائزة، لكن أيضاً لدعم مهرجان أبوظبي لكلية الملكة صوفيا للموسيقى، الذي ساهم انطلاق جولة للأوركسترا في أهم القاعات الأوروبية». وأضافت، «أن الحصول على جائزة مهرجان أبوظبي شرف كبير لي لأنني أعلم الجودة الفنية العالية التي يمتاز بها المهرجان، وأود أن أقدم تحية من القلب لسعادة هدى الخميس على ما تقدّمه لوطنها ولصناعة الثقافة والفنون في العالم».

وتحرص جائزة مهرجان أبوظبي، التي انطلقت في عام 2012 على الاحتفاء بالتميز والإبداع الثقافي، ويتم منحها سنوياً للأشخاص الذين يقدمون مساهمات استثنائية لإثراء الفنون.