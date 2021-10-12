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البابا تواضروس يستقبل كهنة بني مزار (صور)

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البابا تواضروس يستقبل كهنة بني مزار (صور) البابا تواضروس يستقبل كهنة بني مزار (صور)

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، مجمع كهنة إيبارشية بني مزار وتوابعها بحضور نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية بني مزار.

ألقى قداسته عليهم كلمة روحية عن وحدانية القلب، ثم استمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص مستقبل الإيبارشية بعد نياحة أسقفها مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس في مارس الماضي، ثم قامو بزيارة المكتبة البابوية المركزية وانتهى الاجتماع بالصلاة كما بدأ مع الصور التذكارية والهدايا المناسبة.

البابا تواضروس يستقبل كهنة بني مزار (صور)
البابا تواضروس يستقبل كهنة بني مزار (صور)
البابا تواضروس يستقبل كهنة بني مزار (صور)
البابا تواضروس يستقبل كهنة بني مزار (صور)

المصرى اليوم

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