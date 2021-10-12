★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح منتخب السعودية في تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والمقرر اقامته في قطر.

وحقق الأخضر فوزًا مثيرًا على ضيفه الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تلقى منتخب أستراليا هزيمة من مضيفه اليابان بهدفين مقابل هدف واحد.

اقرأ ايضًا: أهداف مباراة السعودية والصين (2-3) ..فيديو

ويحتل منتخب السعودية الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ويحتل المنتخب الأسترالي الوصافة برصيد 9 نقاط، وتأتي المنتخب العماني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن اليابان وتأتي الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وتتذيل فيتنام الترتيب بدون نقاط.