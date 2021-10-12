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ترتيب مجموعة في تصفيات

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ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم ترتيب مجموعة في تصفيات

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نجح منتخب في تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات 2022 والمقرر اقامته في قطر.

وحقق الأخضر فوزًا مثيرًا على ضيفه الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تلقى منتخب أستراليا هزيمة من مضيفه اليابان بهدفين مقابل هدف واحد.

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ويحتل منتخب السعودية الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ويحتل الأسترالي الوصافة برصيد 9 نقاط، وتأتي المنتخب العماني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن اليابان وتأتي الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وتتذيل فيتنام الترتيب بدون نقاط.

السعودية 12
استراليا 9
عمان 6
اليابان 6
الصين 3
فيتنام 0

المصرى اليوم

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