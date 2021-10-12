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النيجيري كالابا يظهر في سموحة

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النيجيري كالابا يظهر في سموحة النيجيري كالابا يظهر في سموحة

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ظهر الجناح النيجيري صديق كالابا، الذي وقع علي عقود انضمامه للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال الميركاتو الصيفي، قي النادي السكندري، اليوم الثلاثاء.

التقي المهندس محمد فرج عامر، رئيس سموحة مع اللاعب في حضور أحمد سامي المدير الفني الفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

ويلعب "كالابا" في مركز الجناح الأيمن من الناحية الهجومية ويمتلك مقومات هجومية كبيرة ويعد أحد الصفقات المتميزة

يذكر أن سموحة دعم صفوفه، خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من من مصطفي الخواجة صانع ألعاب أبو قير للأسمدة، أحمد سعد، ظهير أيمن نادي بايونير، بهاء مجدي، ظهير أيسر البنك الأهلي، ولاعب خط الوسط حسين فيصل وصانع الألعاب مهاب أشرف، لاعبى نادي .

كما تعاقد مع الجناح الأيمن محمد بسيوني، ولاعب الوسط الأنجولي داسافا وصانع الألعاب النيجيري سيكيوريه، والجناح الأيسر أمير عادل، جناح نادي وادي دجلة السابق، وحصل سموحة على خدمات أحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبى النادي الأهلي على سبيل الإعارة ومروان حمدي مهاجم الزمالك على سبيل الاعارة وعبد الرخمن عامر لاعب خط وسط انبي.

المصرى اليوم

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