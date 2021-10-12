27.5 مليون دولار.. رئيس وزراء لبنان يشهد توقيع عقد تطوير ميناء طرابلس مع المقاولون العرب

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شهد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، حفل التوقيع على اتفاق مشروع تطوير واستكمال البنية التحتية لميناء طرابلس البحري، الذي تنفذه شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي.

وقّع اتفاقية المرحلة الأولي من المشروع كل من نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار والمهندس حازم عبدالغفّار، مدير فرع المقاولون العرب بلبنان، بقيمة 27.5 مليون دولار.

وقال السفير المصري إنه «تم توقيع عقد المرحلة الأولى لتطوير مرفأ طرابلس، وهذا قرار استراتيجي مصري بدعم لبنان ووضع كل الإمكانات المصرية بتصرف الأشقاء في لبنان.

وأعلن السيد نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والإعمار أن هذه الإتفاقية ستكون أسرع إتفاقية تنفّذ، وستدفع غداً الرسوم المالية وسيؤتى خلال عشرة أيام بالكفالات لإعطاء أمر المباشرة في أسرع وقت والبدء بالعمل قبل موسم الشتاء، ووعدنا بأن يتم انتهاء العمل خلال سنتين ونصف السنة«.

من جانبه أوضح المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب أن مشروع تطوير ميناء طرابلس التابع لمجلس الإنماء والإعمار اللبنانى (CDR) والذي فازت الشركة بعطاء تنفيذه بتمويل من البنك الإسلامى للتنمية وسط منافسة كبيرة بين 27 شركة وهو يتكون من مبنى الميناء الرئيسى ومبنى الأمن العام ومبنى إدارة الميناء ومخازن وجراجات ومحطة إطفاء وخزان أرضى 1500م3 ومحطة ضخ وخزان وقود أرضى، إضافة إلى شبكة طرق داخلية بطول 3.6 كيلو متر وشبكات مياه بطول 5 كيلو متر وصرف صحى بطول 10 كيلو متر وخطوط سكة حديد بطول 6 كيلو متر إلى جانب أعمال الموقع والسور والإضاءة.

وقال المهندس حازم عبدالغفار: «شركتنا كسبت مناقصة تطوير مرفأ طرابلس والذي يعتبر حالياً من أهم المرافئ اللبنانية، والمشروع هو عبارة عن تطوير كامل وإنشاء مباني جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء أي كل المباني التي ستكون مجتمعة في مكان واحد ومرتبطة إلكترونياً بتحكم مركزي.