وزير الشباب يفتتح المؤتمر الدولي للرياضة والعلوم التكنولوجية بـ «تربية رياضية حلوان»

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمرافقة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان المؤتمر الدولي للرياضة والعلوم التكنولوجية الذي نظمته كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان بإشراف الدكتورة أمل رياض عميد الكلية.

وأقيم المؤتمر بالتعاون مع جامعة KIT الألمانية بمشاركة كل من كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة جامعة حلوان وجامعة نوتردام بلبنان وجامعة الزقازيق.

جاء المؤتمر برئاسة الدكتور كلاوس بوس من معهد كارلسروه للتكنولوجيا، وبحضور ايزابيل ميرنج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، وبمشاركة الخبير في تحليل المباريات من جامعة الالمانية للرياضة الدكتور دانيال ميميرت وهو استاذ ورئيس معهد التدريبات الرياضة المعلوماتية.

وأبدى الدكتور أشرف صبحي سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر الذي تنظمه جامعة حلوان بيته الأول وكذلك التعاون مع أحد كبرى المعاهد الألمانية وكذلك الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، وبحضور كبار أساتذة الرياضة بمصر، وأضاف أن كليتي التربية الرياضية بنين وبنات هم كليات عريقة لهم تاريخ كبير، وقدم التهنئة بتولي الدكتور ممدوح مهدي القيام بأعمال رئيس الجامعة، وكذلك الشكر لكل رؤساء الجامعة السابقين لمساهمتهم في تطوير هذا الصرح الكبير.

وأكد وزير الشباب والرياضة أننا في أشد الحاجة للربط بين علوم الرياضة وتطبيقاتها ومفاهيمها وتفرع علومها وارتباطها بالحركة الجسمية والبايوميكانيك، مضيفاً أن تطوير الرياضة يعتمد في الأساس على الجانب العلمي والبحثي بالتعاون مع الجانب التطبيقي، وكذلك الاستفادة من المراكز العلمية المختلفة بالجامعات مثل مركز التأهيل النفسي الرياضي وكذلك الاستفادة من معامل التحليل الحركي، وتطوير الإنشاءات الرياضية وتأهيل المجتمع والدارسين والخريجين.

وخلال كلمته أبدى الدكتور ممدوح مهدي سعادته بوجود قامات علمية بجامعة حلوان استطاعت تنظيم هذا المؤتمر الدولي المميز بالتعاون مع الجانب الألماني وبمشاركة الجانب اللبناني، حيث تكمن أهمية هذا المؤتمر بأهمية موضوعاته التي تركز على علاقة الرياضة بالصحة والبايوميكانيك، وكذلك تبادل الخبرات من خلال التعاون مع جهات مختلفة مثل جامعة KIT التي تعد واحدة من أبرز ١٠ جامعات ألمانية، وأشاد سيادته بما يثمره هذا المؤتمر من مناقشات متميزة والتى تساهم في إثراء البحث العلمي ومخرجات التعليم والنمو المهني بأساس منهحى ومواجهة تحدياته، وكذلك تقييم الوضع الحالي ووضع خطط لتطويره، والالمام بنواحي المعرفة.

وأوضحت الدكتورة أمل رياض أن محاور المؤتمر هي التغذية الرياضية، بايوميكانيك الرياضة، كبار السن والنشاط الرياضي، الرياضة وسياسات الصحة العامة، التنبؤ بالإصابات واستخدامات التكنولوجيا.

كما أشاد الجانب الأجنبي بدور جامعة حلوان البارز في مجال الرياضة وما تحققه وزارة الشباب والرياضة المصرية من تقدم في عهد الدكتور أشرف صبحي، كما أشادوا بجلسات المؤتمر والموضوعات المشاركة به.

وفي الختام قام الدكتور ممدوح مهدي بإهداء درع جامعة حلوان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كلاوس بوس، رئيس المؤتمر وضيوف المؤتمر، كما قامت كلية التربية الرياضية بإهداء درع المؤتمر المشاركين.