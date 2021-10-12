حياة كريمة.. محافظ سوهاج يتفقد مشروعي الوحدة الصحية والمجمع الزراعي بمركز المنشاة

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تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، تنفيذ مشروعين جديدين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بدائرة مركز المنشاة.

رافق المحافظ في جولته، بحسب بيان، الثلاثاء، المستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام قطاع مكتب المحافظ، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة.

وقال المحافظ، إن جولته جاءت في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة، وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات وتذليل أي عقبات أمامها، لافتًا إلى أنه بدأ جولته بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية «الزوك الغربية» على مساحة 1400 متراً مربعاً والجاري إنشاؤها وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث بدأ العمل بها في أغسطس الماضي ومقرر الإنتهاء منها في 31 ديسمبر القادم لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 12% .

وأوضح المحافظ، أنه تفقد كذلك أعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية «البواريك» بدائرة المركز والمقام على مساحة 330 متراً مربعاً، ويتكون من طابقين ويضم «وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومكاتب إدارية»، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 25%، وقد بدأ العمل بالمشروع في سبتمبر الماضي، ومن المقرر الإنتهاء منه في ديسمبر القادم.

ووجّه الفقي، بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ والبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من تلك المشروعات، والتي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، فيما عبر الأهالي عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع، موجّهين الشكر للقيادة السياسية ولمحافظ الإقليم على ما تشهده المحافظة من مشروعات غير مسبوقة في مختلف المجالات.