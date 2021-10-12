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بمناسبة اليوم العالمى للفتاة، أشارت الدكتورة سهام عز الدين جبريل مقرر لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة إلى المكاسب العديدة التي تحققت في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخلاف تقلدها للكثير من المناصب من وزيرة ومحافظة ونائبة محافظ وسفيرة ووكيل وزارة، وتمثيلها لنسبة كبيرة في دولاب العمل الحكومى والخاص.

وأوضحت في تصريح لها اليوم ( أثناء وجودها في العريش ) أن الفتاة المصرية كانت تعانى من قبل من بعض التداعيات الخطيرة التي كانت تؤثر عليها، ومنها: التحرش والزواج المبكر وختان الاناث وحرمانها من التعليم.. إلا أن كل ذلك في عهد الرئيس أصبح له القوانين الرادعة لحمايتها وضمان لإعدادها كأم في المستقبل لتنشئة أبنائها وأسرتها على القيم والفضيلة والحماية المجتمعية.

وأكدت على أن الدولة لها دور كبير في حماية الفتاة والمرأة، وتطبيق القوانين الرادعة التي تحمى فتياتنا وتمكن المرأة للانطلاق إلى الأمام بخطى راسخة.. مضيفة أنه أصبح هناك جانب من نشر الوعى الكبير داخل المجتمعات ومنها الريفية لحماية المرأة عموما والفتاة خصوصًا.

وتابعت: أصبح هناك وعي كبير لدى الأسرة في حماية ابنتها، وآخر لدى البنت نفسها بأنها لا بد أن تدافع عن حقها في الحياة والحفاظ على كرامتها من خلال حمايتها من كل الممارسات الضارة.

وأضافت أنه تم الاهتمام بقضايا واحتياجات المرأة، وبحث المعوقات والمشاكل التي تواجه المرأة في المحافظات الحدودية باعتبارها أكثر المحافظات احتياجا للتنمية، ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها من المجلس القومى للمرأة، وذلك بهدف الدفع بمسيرة التنمية والتمكين للنساء في تلك المحافظات والمساهمة في التدريب والتعليم واستثمار إمكانات البيئة المحلية لتعود بالنفع والتنمية تحقيقا لاستراتيجية الدولة في منظومة التنمية الشاملة.

واستعرضت مجموعة من الإنجازات والمكاسب الوطنية التي تضاف لصالح المرأة المصرية وأسرتها، والمتمثلة في: المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والجارى تنفيذه بدعم وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، انشاء وحدة لمواجهة العنف ضد المرأة واقامة مشغل في كل محافظة لتعليم وتدريب السيدات والفتيات على مختلف المهن والحرف لزيادة دخل الأسرة ورفع مستواها، وإطلاق حملات طرق الأبواب في جميع المحافظات لتوعية السيدات والفتيات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا وحث أسرتها على تلقى اللقاح في مواجهة كورونا حماية لها ولأسرتها.

وأكدت أن التعليم وبناء الوعى والثقافة الإيجابية التي تدعم دور المراة هو الحل الأمثل لجميع المشاكل وهى المدخل الصحيح للتنمية والتمكين بكافة محاوره داخل المجتمعات الصحراوية والريفية ومحافظات الحدود.