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تحصين 26683 رأس أغنا ضد طاعون المجترات الصغيرة بالغربية

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تحصين 26683 رأس أغنا ضد طاعون المجترات الصغيرة بالغربية تحصين 26683 رأس أغنا ضد طاعون المجترات الصغيرة بالغربية

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مجهودات مديرية الطب البيطري بالغربية، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بإجمالي ٢٦٦٨٣ رأس من الأغنام والماعز من أصل ٤١٦٨٨ رأس، بنسبة تصل إلى ٦٤٪ وذلك منذ بداية الحملة وحتى الآن .

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي على أهمية الحملة كونها تستهدف حماية الأغنام والماعز والتى تعد أحد من مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للإدخار للأسر في الريف، إذ يوفر بيعها وبيع منتجاتها المواد المطلوبة للحصول على الغذاء والخدمات الأخرى للأسر المربية، لذلك يعد القضاء على هذا الطاعون وسيلة هامة لحماية الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز وما يترتب عليه من القضاء على الفقر في المناطق الريفية وضمان للأمن الغذائي، ذلك إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة كونها الأكثر مسئولية عن تربية هذه الحيوانات الصغيرة والتى تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية .

وأضاف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم تحصين عدد ٢٢١١٥ رأس من الأغنام و٤٥٦٨ رأس ماعز، والتحصينات مستمرة لحين الانتهاء من التغطية أو صدور تعليمات أخرى في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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