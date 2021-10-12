الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني

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جى بي سي نيوز :- تلقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وسُبل تطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك. كما بحث الوزيران الجُهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، والاتصالات ومسارات الحوار التي تشهدها المنطقة لحل الخلافات، وبناء علاقات إقليمية تُكرس الأمن والاستقرار، وتخدم مصالح جميع شعوبها ودولها. وأكّد الصفدي أنّ المملكة تعمل دائماً من أجل الحوار، وتريد علاقات إقليمية صحية، قائمة على مبدأ حُسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأكّد الوزيران الحرص على تطوير العلاقات، واستمرار التواصل والحوار الصريح حول كل القضايا، بما يُسهم في تقوية علاقات البلدين وحلّ الخلافات الإقليمية.

--(بترا)