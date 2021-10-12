عميد "اتصالات الرياض" يشارك بحفل تدشين مسابقة "هواوي"

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تُعدُّ إحدى أهم المسابقات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في حفل تدشين مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أُقيم أمس تحت رعاية نائب وزير الاتصالات والمعلومات المهندس هيثم عوهلي. وتُعدُّ هذه المسابقة إحدى أهم المسابقات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحضر الحفل عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عضو مجلس إدارة الأكاديمية السعودية الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة. وانطلقت الاستعدادات اليوم، وسيبدأ التدريب من الأسبوع القادم.

يُشار إلى أن شركة هواوي تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.