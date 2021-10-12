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«بعتذر عشان قلقتكم»... خالد الصاوي يكشف تطورات حالتها الصحية

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«بعتذر عشان قلقتكم»... خالد الصاوي يكشف تطورات حالتها الصحية «بعتذر عشان قلقتكم»... خالد الصاوي يكشف تطورات حالتها الصحية

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كشف الفنان خالد الصاوي، آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضة لوعكة صحية مفاجئة تسببت في جلوسه على كرسي متحرك.

ونشر «الصاوي»، صورة حزينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلاً :«بشكركم وبطمنكم أنا أحسن الحمد لله، وبعتذر عشان قلقتكم بلا قصد وبلا حكمة أصلا معلش».

وأضاف :«أنتم أغلى الناس مع كل حدث مفرح أو مقلق بلاقيكم.. أتمنى أسعدكم بشغلى كما تسعدوني بإخلاصكم وصدقكم».

وتعرض خالد الصاوي إلى إصابة بإلتهاب في الساق، بنشر صورة له وهو على كرسي متحرك، معلقاً عليها:«انا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كم يوم باذن الله».

المصرى اليوم

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