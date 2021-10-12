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887 محضر في حمله موسعه بمدينة دسوق

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887 محضر في حمله موسعه بمدينة دسوق 887 محضر في حمله موسعه بمدينة دسوق

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شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المحاسب السيد عبدالستار، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتند المخالفة والإعلانات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي بمدينة دسوق على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، بمدينة دسوق الميدان، شاع سعد، الجلاء، الدلتا، السينما، الغفران الجيش، الشركات وعلى أوقات متفرقة من اليوم وذلك لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع الدسوقي.

وقد أسفرت الحملة عن إجمالي 887، منهم 445 محضر اشغالات تم رفعها، و10 محاضر بيئة (القاء مخلفات في غير الاماكن المخصصة)، و26 محضر نقل بطئ، و281 مضبوطات متنوع، 71 ازالة اعلانات، 41 محضر اشغال طريق، 3 قرار اداري، 10 توكتوك تم حجزه.

وأكد رئيس مجلس مدينة دسوق استمرار الحملة بأوقات مختلفة وعلى مدار اليوم صباحا ومساءا، وذلك لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام.

دسوق
دسوق
دسوق
دسوق
دسوق

المصرى اليوم

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