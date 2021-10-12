جامعة الوادي الجديد تحتفل بانتصارات أكتوبر

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شهد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، الاحتفالية التي نظمتها الجامعة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من منسقي الأنشطة الطلابية ورعاية الشباب بالجامعة ومنسقى الأنشطة بالكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك بقاعة مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمبنى الإدارى للجامعة، وبمشاركة عدد ممن شاركوا في حرب اكتوبر، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الجامعة للاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وحرص الجامعة على نشر الوعي الوطني لدى الطلاب، حيث بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء أكتوبر وشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، في كلمته على أهمية اللقاءات التي تجمع الشباب وطلاب الجامعة بمن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة لتشكيل الوعي الوطني للطلاب وتكوين الهوية الوطنية وتسليط الضوء على معجزة وعزيمة وإرادة الجيش المصرى الباسل.

وأضاف أن حرب السادس من أكتوبر المجيدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية في التاريخ العربى والتي سطرت بدماء أبناء القوات المسلحة لتكتب بحروف من ذهب في التاريخ والدور الذي لعبته حرب أكتوبر في تعزيز الأمن القومي واستعادة الأرض واسترداد العزة والكرامة للشعب المصرى.

واستعرض طنطاوى حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مختلف المجالات في الطرق والصحة والتعليم والإسكان بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية، منها ١٠٠ مليون صحة ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ليعيش المواطن المصرى حياة كريمة.

وعلى هامش اللقاء، تم تكريم بعض ممن شاركوا في حرب أكتوبر، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم عدد ممن شاركوا أبطال حرب أكتوبر من مختلف المراكز في احتفال استقبال الطلاب الجدد بالصالة المغطاة بالخارجة في 25 أكتوبر الجارى.