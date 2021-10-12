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«الصحفيين»: 395 عضوًا يتنافسون على جوائز الصحافة المصرية

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«الصحفيين»: 395 عضوًا يتنافسون على جوائز الصحافة المصرية «الصحفيين»: 395 عضوًا يتنافسون على جوائز الصحافة المصرية

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أعلنت نقابة الصحفيين، غلق باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن الأعمال المنشورة خلال عام 2020، وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة منذ فتح باب التقديم في 21 أغسطس 2021 وحتى غلق باب التقديم، أمس الأثنين 11 أكتوبر 2021 (395) عملًا.

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، أن المسابقة شهدت هذا العام اقبالًا كثيفًا رغم ظروف كورونا حيث تلقت اللجنة 395 عملًا في جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية ،و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.

واوضحت المشرف العام على المسابقة ،أنه جارى الإنتهاء من تكويد الأعمال تمهيدًا لإرسالها للمحكمين لإختيار الفائز منها، وعقب إعلان النتيجة سوف يتم إقامة حفلًا كبيرًا بمقر النقابة لتكريم الفائزين ،والزملاء الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه لعام 2020.

المصرى اليوم

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