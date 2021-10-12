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استمرار حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» لليوم الثاني في الوادي الجديد

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استمرار حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» لليوم الثاني في الوادي الجديد استمرار حملة «المرأة المصرية صانعة السلام» لليوم الثاني في الوادي الجديد

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أكدت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادى الجديد، استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب الثانية ،لليوم الثانى على التوالي، تحت شعار «المرأة المصرية صانعة السلام» بمراكز المحافظة الخمس، وذلك بمشاركة فريق العمل من الرائدات الريفيات واعضاء الفرع والاداريين ومحامي المكتب لتنفيذ الزيارت المنزلية والتوعية بدور المرأة في حفظ السلام والامن ونبذ العنف والتطرف بجميع أشكاله.


وقالت عزمي إن اليوم الثلاثاء تضمّن تنفيذ ورش العمل التفاعلية بالتوازي مع الحملة تحت مسمي ارض المحبة والسلام بمدرسة الفرافرة للتعليم الاساسي بمركز الفرافرة
بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة وقطاع التعليم بهدف اكتشاف المواهب والحث على الإنتماء الوطني وقبول الاخر ومحاربة التنمر من خلال مسرح تفاعلي واعمال فنية ابداعية لطلاب المدرسة .
واشارت، ان الحملة تهدف إلى تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى تركيزاً على القرى، وتشمل الحملة تنظيم ورش تفاعلية للرسم والتلوين وابداعات اطفال الوادي الجديد، بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة وقطاع التعليم بهدف تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية المجتمع، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية باستخدام آلية طرق الأبواب ونشر الرسائل المتعلقة بالأمن والسلام.

المصرى اليوم

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