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إخماد حريق نشب في منزلين وحظائر مواشي بالشرقية دون إصابات

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إخماد حريق نشب في منزلين وحظائر مواشي بالشرقية دون إصابات إخماد حريق نشب في منزلين وحظائر مواشي بالشرقية دون إصابات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، من السيطرة على حريق نشب في منزلين من الطوب وحظائر للمواشي، بإحدى القري التابعة لمركز كفر صقر، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بنشوب حريق بإحدى القرى التابعة لمركز كفر صقر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق في منزلين و3 حظائر للمواشي ،ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمساعدة الأهالي دون وقوع أية إصابات أو خسائر في الحيوانات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

المصرى اليوم

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