افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لقسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة سوهاج

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افتتح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر الثاني لقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب البشري بالجامعة، بمشاركة ممثلين عن ١٠ جامعات مصرية، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق- في كلمته خلال المؤتمر- أن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد في جراحات الأنف والأذن والحنجرة، لافتاً إلى المجهود الكبير المبذولة من جانب أعضاء هيئة التدريس بالقسم في خدمة المجتمع والبحث العلمي، وبالأخص التطوير الملحوظ في وحدة زراعة «القوقعة» وما قامت به من إعادة حاسة القدرة على السمع والتركيز لعدد كبير من أبناء الصعيد.

وأشار «عبدالخالق»، إلى افتتاح العيادات الخارجية التخصصية بالمستشفى الجامعي الجديد، والتي سيتم من خلالها تقديم خدمات علاجية على أعلى مستوى في ذات التخصص، موجهاً شكر لجميع منتسبي قسم الأنف والأذن والحنجرة، ولجميع المشاركين في المؤتمر من داخل وخارج الجامعة.

وقال الدكتور محمد عبدالقادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب سوهاج ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة كل ما هو جديد في جراحات الأنف والأذن والحنجرة، ومنها الدوار عند الأطفال، وتسرب السائل النخاعي من المخ عن طريق الأنف، ومضاعفات العين الناتجة عن التدخل الجراحي بمناظير الأنف والجيوب الأنفية، وإصابات الجيب الأنفي الوتدي في قاع المخ، لافتا إلى استدامة تنظيم المؤتمر سنوياً مع التوسع في مشاركات عدد كبير من الجامعات المصرية والخارجية.

وذكر «عبدالقادر»، أن المؤتمر يتضمن أيضاً عقد ٥ محاضرات تتناول كل ما هو جديد في جراحة القوقعة، والإلتهاب الفطري للجيوب الأنفية، وإصابات قاعة الجمجمة، منوها بأن المؤتمر بدء فعالياته اليوم بجامعة سوهاج وسيواصل أعماله لمدة 3 أيام أخرى حتى ١٥ أكتوبر الجاري بمدينة الغردقة.