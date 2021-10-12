«سامية».. محمد عطية يكشف عن اسم صاحبة الوشم على عنقه

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كشف الفنان محمد عطية، الثلاثاء، عن اسم صاحبة الوشم الذي رسمه على عنقه، مشيرًا إلى أنه اسم والدته «سامية»، باعتبارها أهم شخص في حياته والوحيدة التي تستحق كتابة اسمها على جسمه.

ونشر «عطية» صورة على إنستجرام قائلا: «إمبارح عملت رابع تاتو بجسمي … أكتر تاتو كان نفسي أعمله ( سامية ) اسم أمي … أهم شخص في حياتي والإنسانة الوحيدة اللي تستاهل يكون إسمها على جسمى ما يطلعش منه … أمى هي أقرب صديق ليا.. بتعرف تتقبلني مع كل تغيير بيحصل في تفكيرى وفحياتى حتى لو مش متناسب مع أفكارها وتقاليدها وعاداتها«.

وأضاف: «أمي عرفت تعمل اللي أغلب الناس في مجتمعنا فشلوا يعملوه … قدرت تفهم مقولة من أكثر المقولات اللى صعب الناس تعرف تطبقها وهي»لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم«… امى عارفه كل أسرارى وملجأ ليا في أي أزمة … مهما كبرت بفضل ضعيف من غيرها».

واختتم: «أي حاجة وصلتلها وأي حاجة قدرت أحققها هي كانت سبب مباشر فيها … أمي هي الشخص اللى فضل مؤمن بيا حتى في الوقت اللي أنا فيه فقدت الأمل والثقة في نفسي … أول مكالمة تليفون لأي شغل بيجيلي بتكون ليها … الدعوة اللى بتدعى لى في أخر كل مكالمة قادرة تحول أي مشكلة أو هم لشئ سهل وبسيط … سامية أكتر حد فاهمني ومستحملنى بكل عيوبي وأخطائي»

كان الفنان محمد عطية انفصل عن خطيبته الكاتبة ميرنا الهلباوي، منذ أشهر، حيث أعلنت في يوليو الماضى انفصالها عن الفنان، ونشرت عبر «انستجرام»، صورة مكتوب عليها: «سينجل.. الحمد لله على كل شيء»، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، ثم عادا وانفصلا من جديد حتى يومنا الحالي.