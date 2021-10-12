أخبار عاجلة

بتوجيهات وزير الداخلية.. افتتاح مركزَيْ خريص والملف التابعَيْن لأمن طريق الأحساء -
ثقافة القليوبية تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات -
«تنمية الحرف وتطويرها» ضمن فعاليات مؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
يوفنتوس يخسر باولو ديبالا حتى نهاية أكتوبر -
15 رسالة تهنئة من أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2021 -
المرأة والحفاظ على التراث الأفريقي.. مائدة مستديرة بمؤتمر الموروث الحرفى بشرم الشيخ -
رئيس جامعة عين شمس ينصح متعافي فيروس سي بإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر -
"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني

Print
الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني

الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني

وقَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ونظيره الصيني تشين شويوان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز سُبل التعاون مع الاتحادات المحلية في آسيا.

وستشهد هذه الاتفاقية تبادُل الخبرات بين الاتحادَيْن، ولاسيما في مجالات تطوير كرة القدم للفئات السنية وللسيدات، واستخدام التقنيات.

وسيعمل الاتحادان، السعودي والصيني، على تفعيل الاتفاقية، وإقامة بطولات ومعسكرات تدريب مخصصة للمنتخبات السنية، يستضيفها كلا البلدَيْن.

يُذكر أن اللقاء شهد استعراض آخر استعدادات الصين لاستضافة كأس آسيا 2023 التي تأهل إليها السعودي، كما سلَّم رئيس الاتحاد السعودي نظيره الصيني كُتيب الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

الفيفا يجري مشاورات مع مدربي المنتخبات حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يجري مشاورات مع مدربي المنتخب الوطني للرجال حول مستقبل كرة القدم

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

«فيفا» يدعو لاجتماع مع مدربي المنتخبات الوطنىة لمناقشة مقترح إقامة المونديال كل عامين

إنفانتينو يتفقد «بيت المنتخب» في الإكوادور

إنفانتينو يتفقد «بيت المنتخب» في الإكوادور