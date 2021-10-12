أخبار عاجلة

"القوات اللبنانية": أحد قناصة اشتباكات بيروت تابع لـ"حزب الله" -
«أقراص المتعة» تُباع في دكاكين العطارين .. وأطباء يحذرون من خطورتها -
«صبحى» يكرم بعثة مصر المشاركة فى بطولة العالم بعد تحقيق المراكز «الثانى والرابع والسادس» -
أداء متميز لفتيات مصر فى منافسات بطولتى «الباور» و«السترينس» احتفالاً بانتصارات أكتوبر -
ميسي يريد لم الشمل مع نجم برشلونة من جديد -
برشلونة يجهز مفاجأة سارة قبل «الكلاسيكو» -
مهاجم إنجلترا السابق: محمد صلاح «ملك العالم» -
أرسنال ضد كريستال بالاس: لاكازيت ينقذ ارسنال من كوارثه -
وليد جنبلاط: بعض الجهات الدولية والعربية تريد التصعيد في لبنان -
واشنطن: مادورو يضع مصير رجل الأعمال أليكس صعب فوق مستقبل البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في البطاقات

Print
«التموين» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في البطاقات «» تطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب في البطاقات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد كمال معاون وزير ، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) يقومون يومياً بضخ كميات ‏كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شركتيهما لتلبية احتياجات المواطنين ‏علي بطاقة الدعم.

وأضاف أحمد كمال أن شركتي الجملة يقومون ‏بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهم لصرفها إلى منافذ التوزيع تتنوع ‏ما بين الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونه، ومساحيق الغسيل ‏والشاي وغيرها من السلع الأخري، وأشار إلى أنه يتم متابعة السلع ‏جيداَ من حيث الجودة، موضحاَ أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي ‏افتتحه الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، يتابع دورياً جودة السلع المتوفرة من خلال اخذ ‏عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد ‏أحمد كمال، وصول نسب صرف السلع عن شهر اكتوبر الجارى ٥٠٪؜ كما أنه يتم يومياَ ضخ 4 ‏ألاف طن / سكر، واكثر من 3 ألاف طن / زيت طعام بنوعيه ( العبوة ‏واحد لتر والعبو زنة 800 ملي جرام)، وحوالي 1000 طن / ارز، ‏وكذلك 1000 طن / مكرونه.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه يومياَ مديريات التموين ‏بالمحافظات بشن حملات يوميا على منافذ الصرف للتأكد من طرح ‏السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز ‏تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة.‏

وطالب«كمال»، ‏المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقتة ‏التموينية في أي منفذ ايضاَ. ‏

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التموين: «لو عايز تنجح لازم تعرف الزبون عايز إيه»

وزير التموين: «لو عايز تنجح لازم تعرف الزبون عايز إيه»

وزير التموين يشارك في الحفل الختامي للملتقى التسويقي الأول للتمور

وزير التموين يشارك في الحفل الختامي للملتقى التسويقي الأول للتمور

وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون بعض المشروعات بالوادي الجديد (صور)

وزراء التنمية المحلية والصناعة والتموين يفتتحون بعض المشروعات بالوادي الجديد (صور)

وزراء التنمية المحلية والتموين والتجارة يتفقدون مشروع واحة الحرير بالوادى الجديد

وزراء التنمية المحلية والتموين والتجارة يتفقدون مشروع واحة الحرير بالوادى الجديد