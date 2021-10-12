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أكد أحمد كمال معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) يقومون يومياً بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شركتيهما لتلبية احتياجات المواطنين علي بطاقة الدعم.
وأضاف أحمد كمال أن شركتي الجملة يقومون بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهم لصرفها إلى منافذ التوزيع تتنوع ما بين الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونه، ومساحيق الغسيل والشاي وغيرها من السلع الأخري، وأشار إلى أنه يتم متابعة السلع جيداَ من حيث الجودة، موضحاَ أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي افتتحه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع دورياً جودة السلع المتوفرة من خلال اخذ عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين على بطاقة الدعم.
وأكد أحمد كمال، وصول نسب صرف السلع عن شهر اكتوبر الجارى ٥٠٪ كما أنه يتم يومياَ ضخ 4 ألاف طن / سكر، واكثر من 3 ألاف طن / زيت طعام بنوعيه ( العبوة واحد لتر والعبو زنة 800 ملي جرام)، وحوالي 1000 طن / ارز، وكذلك 1000 طن / مكرونه.
وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه يومياَ مديريات التموين بالمحافظات بشن حملات يوميا على منافذ الصرف للتأكد من طرح السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة.
وطالب«كمال»، المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقتة التموينية في أي منفذ ايضاَ.