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أكد أحمد كمال معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) يقومون يومياً بضخ كميات ‏كبيرة من السلع الغذائية بمخازن شركتيهما لتلبية احتياجات المواطنين ‏علي بطاقة الدعم.

وأضاف أحمد كمال أن شركتي الجملة يقومون ‏بضخ السلع التموينية والأساسية للمواطنين بمخازنهم لصرفها إلى منافذ التوزيع تتنوع ‏ما بين الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونه، ومساحيق الغسيل ‏والشاي وغيرها من السلع الأخري، وأشار إلى أنه يتم متابعة السلع ‏جيداَ من حيث الجودة، موضحاَ أن مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي ‏افتتحه الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، يتابع دورياً جودة السلع المتوفرة من خلال اخذ ‏عينات من السلع قبل طرحها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد ‏أحمد كمال، وصول نسب صرف السلع عن شهر اكتوبر الجارى ٥٠٪؜ كما أنه يتم يومياَ ضخ 4 ‏ألاف طن / سكر، واكثر من 3 ألاف طن / زيت طعام بنوعيه ( العبوة ‏واحد لتر والعبو زنة 800 ملي جرام)، وحوالي 1000 طن / ارز، ‏وكذلك 1000 طن / مكرونه.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يوجه يومياَ مديريات التموين ‏بالمحافظات بشن حملات يوميا على منافذ الصرف للتأكد من طرح ‏السلع للمواطنين وتوافرها والجودة المعلن عنها طبقا لبيانات مركز ‏تطوير وسلامة الغذاء التابع للوزارة.‏

وطالب«كمال»، ‏المواطنين بالإبلاغ عن أي تلاعب وكذلك عدم ترك المواطن لبطاقتة ‏التموينية في أي منفذ ايضاَ. ‏