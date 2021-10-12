المركز الدولي للكتاب يناقش «سقوط الفانتوم» احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

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في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، يستضيف المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على، ندوة لمناقشة كتاب «سقوط الفانتوم» من مذكرات اللواء طيار فكري الجندي عن بطولات وأسرار الطيران المصري على جبهة الجولان في أكتوبر ١٩٧٣، إعداد صلاح البيلي، وذلك في الخامسة مساء يوم الخميس القادم ١٤ أكتوبر.

يشارك في المناقشة كل من لواء طيار فكري الجندي، لواء دفاع جوى محمد حامد سلطان، لواء مخابرات حربية ناجي شهود.

ويتحدث الكتاب عن بطولات سرب الطيران المصري على جبهة الجولان السورية في ملحمة العبور العظيم سنة ١٩٧٣، يوم نجح المصريون في قطع ذراع إسرائيل الطويلة وتحطيم وهم أسطورة جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقهر.