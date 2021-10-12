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لبنان.. السيطرة على حريق في منشأة الزهراني النفطية ووزير الطاقة يكشف تفاصيل جديدة

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لبنان.. السيطرة على حريق في منشأة الزهراني النفطية ووزير الطاقة يكشف تفاصيل جديدة لبنان.. السيطرة على حريق في منشأة الزهراني النفطية ووزير الطاقة يكشف تفاصيل جديدة

جي بي سي نيوز :- أعلن الدفاع المدني اللبناني السيطرة على الحريق الذي اندلع في منشأة الزهراني النفطية، في حين كشف وزير الطاقة، وليد فياض، عن تفاصيل هذا الحريق.

وقال وليد فياض: "الحريق نشب نتيجة خطأ خلال عملية نقل مادة البنزين من الخزان"، لافتا إلى أن "الكمية التي احترقت في الزهراني تقدر 250 ألف ليتر من مادة البنزين".

وأضاف: "نطالب الجميع بالابتعاد عن مكان الحادث وعلينا انتظار نتائج التحقيقات بأسباب الحريق".

ولفت فياض إلى أن "سطح الخزان مائل، ولذلك تقرر نقل النفط منه".

وأكمل: "لدينا محدودية في الموارد وبالكفاءات البشرية ولذلك من الطبيعي أن يتهالك الوضع".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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