موسيالا أصغر هداف في صفوف ألمانيا منذ 1910

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بات جمال موسيالا صاحب الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا في شباك مقدونيا الشمالية (4-صفر) أمس الإثنين ضمن تصفيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم، أصغر لاعب يسجل هدفا في صفوف المانشافت منذ عام 1910.



وسجل لاعب بايرن ميونيخ الهدف بسن الـ18 عاما و227 يوما، ليساهم في أن تصبح ألمانيا أول منتخب يتأهل عبر التصفيات إلى العرس الكروي العالمي.

وجاء هدف موسيالا في الدقيقة 83 عندما انفرد بالحارس المقدوني الشمالي وسجل في شباكه إثر تمريرة من زميله الشاب كريم أدييمي (19 عاما).

أما أصغر هداف في تاريخ منتخب ألمانيا، فيبقى ماريوس هيلر الذي سجل هدفا في مرمى سويسرا (3-صفر) في 3 أفريل عام 1910 بعمر 17 عاما و249 يوما.

وكالات