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تعرف علي أهم قرارات مجلس إدارة المجتمعات العمرانية اليوم

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تعرف علي أهم قرارات مجلس إدارة المجتمعات العمرانية اليوم تعرف علي أهم قرارات مجلس إدارة المجتمعات العمرانية اليوم

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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد، انه تمت الموافقة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، على أن تسرى هذه التيسيرات في الحالات الآتية، الحالات السارى تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

كما تم الموافقة على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (أ) بمسمى «جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة» ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (316) لسنة 2021 بتخصيص (65494.38 فدان) تقريباً، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز الذي قمة وظائفه من الدرجة الممتازة، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

كما تضمنت القرارات، تخصيص قطعتى أرض بمدينة العلمين الجديدة، لصالح الشركة المصرية للاتصالات، لإقامة سنترالين، وكذا تخصيص قطعتى أرض، بمدينة برج العرب الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، لصالح شركة فوادفون لإقامة سنترالين، بالإضافة إلى تخصيص 4 وحدات أرقام (4،3،2،1) بالدور الأرضى بالعمارة رقم (26) بالمجاورة الأولى بالحى الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، لصالح مجلس الأمناء بمدينة دمياط الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع، لاستخدامها بنشاط عيادات تأمين صحى.

المصرى اليوم

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