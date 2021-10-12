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أشاد رائد الأعمال الإماراتي وعضو غرفة تجارة أبوظبي راشد بالحب العامري، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجناح دولة الإمارات ممثلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري للعام الثالث على التوالي، منوها بأن الزيارة وسام على صدورنا جميعا.

وأكد راشد بالحب العامري، أن أكثر من 100 عارض إماراتي بمنتجات تراثية، يشاركون في المعرض الذي يسهم في تعزيز التعاون والروابط التجارية والثقافية المشتركة بين مصر والإمارات.

ولفت راشد بالحب العامري، إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تعتبر مصر شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية خاصة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف فتح أسواق جديدة أمام أصحاب المشاريع من الشباب الإماراتي ومساعدتهم على فتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم، وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصنعي الحرف اليدوية والتراثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تفقد جناح دولة الإمارات ممثلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال المشاركة في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية المقام بالقاهرة.

وثمن الرئيس السيسي مشاركة الجناح الإماراتي الذي يشارك للمرة الأولى في المعرض، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ونبيلة مكرم عبيد السفيرة، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.