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تلقي المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، الثلاثاء، تقريرًا من عدد من الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تاثير تحريك اسعار البنزين على أسعار السلع بالسوق في ظل ثبات سعر السولار منها تقرير شعبة المواد الغذائية برئاسة عمرو حامد وتقرير شعبة الدواجن برئاسة عبدالعزيز السيد وتقرير شعبة الخضروات والفاكهة الذي رفعه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة وتقرير شعبة الاسماك عن طريق عبده عثمان نائب رئيس الشعبة.

وقال التقرير إن السوق يشهدا استقرار ملحوظا في القطاعات المختلفة مع توافر كافة السلع وزيادة معروضها مقابل الطلب وهو ما يؤكد استقرار السوق طبقا لاليات العرض والطلب التي تحكم اسعار السلع بالسوق.

ولفت التقرير إلى ان معظم السلع تعتمد في نقلها وتداولها بالسوق على السيارات التي تعمل بالسولار المستقر سعره وبالتالي لا يوجد أي تاثير على اسعار السلع بالسوق.

وطمأن التقرير المواطنين على توافر كافة السلع وتنوع منافذ بيعها مع ثبات اسعارها عند نفس المعدلات الطبيعية المتداولة بالسوق.

ياتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الزيني رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط تقريرا إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية بعدم تاثر اسطول نقل البضائع بتحريك سعر البنزين ولا يوجد أي تاثير أو زيادة في اسعار نقل البضائع وبالتالي هناك ثبات في اسعار السلع في ظل تحريك سعر البنزين.