وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها اليمني التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر

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استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي باليمن؛ وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات التنمية وتأهيل الكوادر اليمنية بعدد من القطاعات.

وحسب بيان للوزارة، الثلاثاء، أكدت «السعيد» عمق العلاقات المصرية اليمنية، وأن الدولتين تربطهما علاقات استراتيجية قوية، مشيرة إلى الزيارة الحالية لرئيس مجلس الوزراء اليمني والوفد المرافق له إلى مصرللتباحث حول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكدت الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم لليمن الشقيق؛ في إطار توجهات القيادة السياسية، والتي جاءت عقب لقاء رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، برئيس مجلس الوزراء اليمني في يوليو الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى التجارب والإنجازات المصرية التنموية الشاملة التي تأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وفي إطار تحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، كما أشارت إلى المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، منوهة عن ملامح المشروع والمستهدفات الخاصة به، والخطط والبرامج المعتمدة لنجاح المبادرة. وأكدت استعداد مصر للتعاون في مجالات تبادل الخبرات والتدريب وغيرها من المجالات المقدمة للجانب اليمني.

من جانبه، أشار الدكتور واعد باذيب، إلى حاجة اليمن للتعاون في مجالات تأهيل الكوادر ونقل الخبرات والتجارب المصرية الناجحة ولا سيما بمجال التنمية، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون بمختلف المجالات في الفترة القادمة، من خلال اللجنة الوزارية اليمنية- المصرية المشتركة، مؤكدًا عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف الجوانب.

حضر الاجتماع المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورجميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، والسفيرحازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومن الجانب اليمني جمال جباري، وزير مفوض عن السفارة اليمنية في القاهرة.