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أكد السفير السويسري بالقاهرة بول جارنييه، حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في مصر، بما فيها المشروعات المتاحة الجارى تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، إضافة إلى المساهمة في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر، لافتًا إلى أن هناك وفدًا من مؤسسة «Swiss Railways» سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص المتوافرة في قطاع السكك الحديدية.

أشار السفير خلال لقائه وزير المالية محمد معيط اليوم - الثلاثاء بمقر الوزارة الى اهتمام المستثمرين فى بلاده بفرص التعاون والاستثمار بمصر فى مجال البنوك والتأمين.

هنأ جارنييه، وزير المالية بنجاح انطلاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنها لاقت ترحيبًا كبيرًا من الشركات السويسرية العاملة في مصر لما لها من أثر إيجابي في تسهيل المعاملات التجارية.

حضر اللقاء كل من: الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية.