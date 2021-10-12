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السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في

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السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في مصر السفير السويسري بالقاهرة: نحرص على تعزيز فرص التعاون والاستثمار في

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أكد بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في ، بما فيها المشروعات المتاحة الجاري تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، إضافة إلى المساهمة في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر، لافتًا إلى أن هناك وفدًا من مؤسسة «Swiss Railways» سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص المتوافرة في قطاع السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السويسري بوزير المالية والذي تطرق إلى أهمية إطلاق حوار دوري بين وزارتي المالية بالبلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير المالية السويسري للقاهرة فى يوليو الماضي؛ على نحو يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير السويسري، اهتمام المستثمرين في بلاده بفرص التعاون والاستثمار بمصر في مجال البنوك والتأمين.

وهنأ «جارنييه»، وزير المالية بنجاح انطلاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحًا أنها لاقت ترحيبًا كبيرًا من الشركات السويسرية العاملة في مصر لما لها من أثر إيجابي في تسهيل المعاملات التجارية.

حضر اللقاء كل من: الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول الوزير للشؤون الاقتصادية، والسفير حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم، رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية.

المصرى اليوم

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