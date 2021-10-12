وزير الاتصالات يستقبل نظيره اليمني (تفاصيل)

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استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء، الدكتور نجيب منصور حميد العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن لبحث التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتى ذلك في إطار الزيارة الرسمية لوفد الحكومة اليمنية لمصر برئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء اليمنى لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا اللقاء يأتى في إطار العلاقات الاستراتيجية المميزة التي تجمع بين مصر واليمن على مدار عقود طويلة وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادتان السياسيتان للتعاون على كافة المستويات، معربا عن تطلعه إلى عقد شراكة حقيقية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء استراتيجية مصر الرقمية وأبرز ما أنجزته مصر في مجال التحول الرقمى والتحول إلى حكومة تشاركية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتعظيم الاستفادة من مرور الكابلات البحرية الدولية بمصر، بالإضافة إلى الطفرة التي حققتها في مجال بناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، منوها بالخطة التي يتم تنفيذها لتطوير البريد المصرى والتوسع في فروعه.

ومن جانبه؛ أشاد الدكتور نجيب منصور حميد العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات باليمن بالتجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى أولت أهمية ببناء الإنسان؛ موضحا اهتمامه بالتعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعرف على تجربة مراكز التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في إحياء مركز الاتصالات باليمن، وكذلك التعاون أيضا في مجال تنظيم الاتصالات ونقل التجربة المصرية في هذا الشأن بما في ذلك التشريعات ذات الصلة مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجريمة الالكترونية.

كما أعرب الوزير اليمنى عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تطوير البريد على مستوى تطوير المكاتب البريدية وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء استعراض قدرات مصر التصنيعية في مجال الهواتف المحمولة وإمكانية توفير هذه المنتجات للسوق اليمنية، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية ودعم فنى في مجال مد الألياف الضوئية.

وقام الوزير اليمنى بجولة داخل القرية الذكية للاطلاع عن قرب على المشروعات التي تضمها القرية الذكية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وشملت الجولة زيارة معهد تكنولوجيا المعلومات؛ حيث كان في استقباله الدكتورة هبة صالح رئيس المعهد؛ وخلال الزيارة اضطلع السيد الوزير اليمنى بشرح كامل بالمهام والدور الكبير الذي يقوم به المعهد في إعداد الكادر البشري وتقديم كل سبل التدريب المتطور بما يتواكب مع أفضل معايير التدريب العالمي في مجال التطبيقات والبرامج المتطورة وفقا لأفضل المناهج المعتمدة ومن خلال كادر مؤهل في إطار برنامج زمني يوفر للطالب فرص التأهيل المتميز.