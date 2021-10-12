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نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين

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نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين
كان تحت تأثير الخمر وتمّ اعتقاله

نطق أخطر عبارة بعالم الطيران.. راكب يؤخّر إقلاع طائرة ساعتين

قال مصدرٌ في مطار خاباروفسك، في الشرق الأقصى الروسي، إنه تمّ اعتقال أحد ركاب طائرة تابعة لشركة طيران "ياقوتيا" قبل إقلاعها من المطار بقليل.

وحسب موقع " اليوم"، ذكر المصدر أن الراكب الذي كان ثملاً، زعم وجود قنبلة على متن الطائرة، لكن تفتيش الطائرة لم يثبت صحة كلامه.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المصدر، أن هذا البلاغ الكاذب تسبّب في تأخير إقلاع الطائرة أكثر من ساعتين.

وأضاف المصدر: "اليوم، كان من المقرر أن تنطلق الرحلة رقم 541 لشركة طيران ياقوتيا، من خاباروفسك إلى مطار ميرني، في الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، لكنها تأخرت لأكثر من ساعتين، لأن أحد الركاب أفاد قبل الإقلاع مباشرة، بوجود قنبلة في الطائرة، وهو ما يعد أخطر أنواع التهديد، لكن بعد أن قام رجال الأمن بتفتيش الطائرة تبين أن البلاغ كان كاذباً".

ونوّه المصدر، بأنه لم يتم إجلاء الركاب من مبنى صالة الخطوط الجوية المحلية، لأن الطائرة كانت موجودة في موقع بعيد عن هذه الصالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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