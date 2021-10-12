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حبس صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن جبن منتهى الصلاحية

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حبس صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن جبن منتهى الصلاحية حبس صاحب ثلاجة بحوزته 2 طن جبن منتهى الصلاحية

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حبست نيابة حدائق القبة الجزئية، مسئول عن ثلاجة ألبان 4 أيام على ذمة التحقيقات، تبين من التحريات انه تم ضبطه وبحوزته 2 طن جبنة منتهية الصلاحية» داخل ثلاجة بالقاهرة بمنطقة حدائق القبة.

البداية كانت بتلقي الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا بتمكن مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة لمنتجات الألبان لإدارته الثلاجة "دون ترخيص" وحيازته مواد غذائية "جبن" مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين؛ وعثر بداخل الثلاجة على 2طن جبنة "منتهية الصلاحية".

المصرى اليوم

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