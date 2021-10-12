موعد وتفاصيل قرعة بطولة الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء

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تقام اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022، في مقر اتحاد الكرة المصري بأحد فنادق القاهرة.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي بعد 5 سنوات من سيطرة المارد الأحمر الأهلي على اللقب.

وتنطلق مراسم القرعة عند الساعة 12 ظهراً في وجود مندوبي الأندية الـ 18 المشاركة في المسابقة هذا الموسم، وتحت إشراف المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب.

وقال ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المحترفة إنه تقرر سحب قرعة مسابقة الدوري الممتاز الجديد في الثانية ظهر اليوم بأحد الفنادق، وتم توجيه الدعوة لعدد كبير من رموز الكرة المصرية القدامى لحضور حفل سحب القرعة.

وأوضح ثروت سويلم أنه تم اخطار جميع الأندية بإرسال مفوض من جانبها لحضور مواسم القرعة كما سيتم اعلان لائحة الدوري الجديد والتي لن تكون مختلفة كثيرا عن لائحة الدوري الماضي بعد دراستها من جانب الرابطة.