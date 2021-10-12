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غدًا.. انطلاق بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

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غدًا.. انطلاق بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية غدًا.. انطلاق بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية

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تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، تنطلق غدا المنافسات الرسمية، لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تستضيفها في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، ، ليبيا، سوريا.

وشهدت التدريبات التي انطلقت امس الاحد ١١ اكتوبر حضوراً قويا من مختلف الرماة، حيث شهدت إثارة وندية تبشر ببطولة قوية في ضيافة أرض الفراعنة، حيث توفر فرصة كبيرة للاحتكاك والاطلاع على مدارس عالمية مختلفة في اللعبة.

ومن المقرر ان يقوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية مساء اليوم لميادين الرماية يرافقة خلالها اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، كما يشهدان البروفة النهائية لحفل الافتتاح الذي سيكون واحد من اقوى حفلات الافتتاح في تاريخ بطولات العالم للرماية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان مصر اصبحت ايقونة تنظيم البطولات العالمية، بعدما نجحت بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية على جميع المستويات.

وأضاف صبحي ان تطوير البنية التحتية الانشائية، وتوفير عوامل الامن والسلامة الصحية والطبية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كان له عظيم الآثر في جعل مصر هدف للاتحادات الدولية في تنظيم البطولات والاحداث العالمية، مشيرا إلى ان مدينة مصر الدولية للالعاب الاولمبية، والتي ستستضيف البطولة لاول مرة منذ انشائها، تعتبر واحده من اكبر المنشآت الرياضية على مستوى مصر والشرق الاوسط وافريقيا، وبها اكبر ميدان رماية على مستوى العالم.

واكد وزير الرياضة بان هناك متابعة لحظية لكافة الاستعدات الخاصة بالبطولة، حتى يتم اخراجها بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة مصر، موجها الشكر للجنة المنظمة للبطولة، وشركتي سنيرجي، وتذكرتي، وشركة روابط.

ومن جانبه قال اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية، ان مصر اصبحت جاهزه تماما لاستضافة وانطلاق هذا العرس العالمي بعدما وصل جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا بأنه تم توفير جميع وسائل الامن والسلامة الصحية، وتطبيق كامل لكافة الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة كل الوفود المشاركة.

وأشار إلى أن هناك ثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للرماية في قدرة الجانب المصري على انجاح البطولة على جميع المستويات خصوصا الفنية والتنظيمية، في ظل الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتشار المستجد.

وأوضح حسني، أن أن البطولة تستقبل أبطال العالم في الرماية، وهناك ثقة كبيرة في الرماة المصريين المشاركين بالبطولة، من أجل مقارعة الكبار وحجز مكانة دائمة لمصر على منصات التتويج.

المصرى اليوم

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