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الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف

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الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف
دعت الجميع إلى الإبلاغ عن هذه المخالفات في إعلانات التوظيف عبر معاً

الموارد البشرية: إيقاع العقوبة بحق منشأة اشترطت جنسية محددة للتوظيف

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد؛ أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة، عاقبت منشأة اشترطت جنسية محدّدة في طلب التوظيف.

تفصيلا، قال المتحدث الرسمي عبر حسابه في تويتر: فرق الرقابة الميدانية التابعة لـ @HRSD_SA تقف على إحدى المنشآت بعد نشرها عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اشتراط جنسية محددة في طلب التوظيف، وبعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة بناءً على الفقرة 43 من جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، التي تنص على "قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص".

وندعو الجميع إلى الإبلاغ عن هذه المخالفات في إعلانات التوظيف عبر تطبيق معاً للرصد، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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