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"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام

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"صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام "صحة الطائف": تخفيض الإحالات المرضية إلى القطاع الخاص بنسبة 83 % خلال عام
حصدت المركز الثاني على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في تقليل التحويل

حصلت صحة الطائف على "المركز الثاني" على مستوى مستشفيات وزارة الصحة في تقليل تحويل "المرضى" إلى القطاع الخاص خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٠ الى سبتمبر ٢٠٢١ بنسبة وصلت إلى ٨٣ %.

ولفتت الشؤون الصحية إلى أن إدارة "الخدمات العلاجية" قامت بوضع خطة محكمة من خلال فرق ميدانية من إدارة شؤون المستشفيات وإدارة التنسيق والإحالات الطبية تعمل على مدى الأربع والعشرين ساعة يومياً لدعم المستشفيات، كما ساهم رفع نسبة "التعاقد الدائم" و"اللوكام" في تقليل الإحالات سواء إلى المستشفيات الأهلية أو القطاع الخاص.

يُذكر أن عدد المستشفيات بصحة الطائف وصل إلى 15 مستشفى؛ منها 11 مستشفى طرفياً وأربعة مستشفيات داخل محافظة الطائف؛ اثنان منها متخصصان وهما مستشفى الأطفال، ومستشفى الصحة النفسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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