رئيس جامعة الأقصر : قوافل طبية وندوات توعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

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شارك الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمجلس الأعلى للجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. ناقش المجلس الدور الذي تقوم به الجامعات المصرية لمحو الأمية، ومدى مساهمة الجامعات في هذا الصدد، إلى جانب دور الجامعات كذلك في المشاركة في تنظيم القوافل الطبية ومشاركة الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما ناقش المجلس اقتراح تعيين منسق لكل إقليم، وذلك للتنسيق والتواصل بشأن تحقيق تكامل بين الجامعات المصرية، لكل إقليم يضم مجموعة من الجامعات.

وعرض المجلس تقرير جامعة الأقصر، والذي تضمن مشاركة جامعة الأقصر في خدمة المجتمع سواء بالقوافل الطبية او عقد ندوات أو محاضرات توعوية للطلاب بالإضافة لمشاركة الجامعة في الفاعليات التي تقام بمحافظة الأقصر ومراكزها المختلفة. وأثنى المجلس على الدور الذي تقوم به جامعة الأقصر في خدمة المجتمع المدني بشتى المجالات.