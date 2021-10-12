جامعة الأقصر تفتح باب التسجيل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب

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أصدر الأستاذ الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر قراراً بفتح باب التسجل للسكن بالمدن الجامعية لطلاب كلية الطب من خلال تسجيل طلب التسكين على نظام الزهراء لإدارة المدن الجامعية من خلال الرابط التالي : https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications وذلك في الفتره من 11 / 10 / 2021 حتى الإثنين 18 / 10 / 2021 م .

وشهدت كلية الطب بدء الدراسة هذا العام لأول مرة بمدينة طيبة الجديدة. وقال رئيس الجامعة، خلال لقائه بالطلاب الجدد بالطلاب الجدد، مهنئا إياهم بمناسبة بدء العام الجامعي، كما فتح حوارا مفتوحاً مع الطلاب وأولياء أمورهم واستمع إلى آرائهم ومتطلباتهم، مشيرا إلى أن طلاب الكلية لديهم فرصة استثنائية ليصبحوا كوادر أكاديمية يمكن الاستفادة من خبراتهم على مدار السنوات المقبلة، مؤكدا أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم الممكنة لطلاب الكلية الوليدة، لتخريج أطباء متميزين يخدمون أهل الأقصر .

يذكر أن كلية الطب بجامعة الأقصر تدخل الخدمة التعليمية هذا العام، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصدور القرار الوزارى رقم ٥٨١٧ بتاريخ ٩/٢٩ لسنة 2021، لبدء الدراسة بكلية الطب بجامعة الاقصر وذلك بنظام التحويل.