أخبار عاجلة

القبض على شخص سرق مركبة وحرقها -
"شواهين" ينبع تعود لأصحابها بـ15١ ألف ريال في مزاد "نادي الصقور" -
بشرى فى تصريحات قوية : مهرجان الجونة مش ريد كاربت بس -
المخرج المصرى العالمى رامى رومانى الفائز بـ 9 جوائز "إيمى".. قدم فى 900 وظيفة واترفض.. اعرف قصته -
الهواء يخرب إطلالة نسرين طافش خامس أيام مهرجان الجونة -
فرقة عمارة تنشد في حب النبي بمناسبة مولد الحبيب -
هانى شاكر لـالنواب أنا مالى بأى حد يرتدى ملابس خارجة وهو يغنى -
مدد يارسول الله.. فريق عمارة للإنشاد الديني ينشد أجمل اناشيد مولد النبي -
إنشاد مولد النبى من منزل المطرب عبد الرحمن بلالة -
مني زكي ومايا مرسي وسميح ساويرس يدشنون مبادرة البنت المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

هذه الطرق بها إبتعد عنها

Print
هذه الطرق بها حوادث إبتعد عنها هذه الطرق بها إبتعد عنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت صباح اليوم بعضا من حوادث الطرقق والمشاجرات بين قائدى السيارات مما تسبب فى توقف حركة السير تماما ومن بين هذه الطرق ،محور صفط اللبن اتجاة شارع السودان حيث توقفت الحركة المرورية بسبب وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالسور الحديدى بالكوبرى مما ادى الى اصابة 4 اشخاص .

وفى محور ترعة الزمر تحديدا فى منزل كوبرى العمرانية توقفت حركة السير قرابة الساعة ونصف بسبب السير فى عكس الاتجاه حيث تتوقف الحركة تماما فى هذه المنطقة على مدار اليوم لانها نقطة التقاء القادم من كوبرى العمرانية وشارع الهرم وخاتم المرسلين وشارع الثلاثينى وشارع مستشفى الصدر والمنيب والزهراء وشارع الدكتور ،كل هذه الاتجاهات تتجمع فى نقطة واحدة امام كوبرى العمرانية ما يتسبب فى مشاجرات مستمرة بين قائدى السيارات والمراة .

وفى المريوطية تسبب تصادموقع بين سيارتي نقل أعلى الطريق دائري المريوطية وهو ما تسبب فى ظهور كثافات مرورية في الاتجاه القادم من مناطق الجيزة وصولا الى مدينة السادس من أكتوبر

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نصر الله: حزب القوات اللبنانية هو من أمن الغطاء لجبهة النصرة والتكفيريين في لبنان وسوريا

نصر الله: حزب القوات اللبنانية هو من أمن الغطاء لجبهة النصرة والتكفيريين في لبنان وسوريا

«نصر الله»: أحداث الطيونة مفصلية وهدف«القوات اللبنانية» الحرب الأهلية

«نصر الله»: أحداث الطيونة مفصلية وهدف«القوات اللبنانية» الحرب الأهلية

حسن نصرالله يتهم حزب «القوات اللبنانية» وجعجع بالتحريض وإثارة قلق المسيحيين

حسن نصرالله يتهم حزب «القوات اللبنانية» وجعجع بالتحريض وإثارة قلق المسيحيين

"القوات اللبنانية" ترد على "حزب الله"

"القوات اللبنانية" ترد على "حزب الله"