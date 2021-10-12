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وقعت صباح اليوم بعضا من حوادث الطرقق والمشاجرات بين قائدى السيارات مما تسبب فى توقف حركة السير تماما ومن بين هذه الطرق ،محور صفط اللبن اتجاة شارع السودان حيث توقفت الحركة المرورية بسبب وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالسور الحديدى بالكوبرى مما ادى الى اصابة 4 اشخاص .

وفى محور ترعة الزمر تحديدا فى منزل كوبرى العمرانية توقفت حركة السير قرابة الساعة ونصف بسبب السير فى عكس الاتجاه حيث تتوقف الحركة تماما فى هذه المنطقة على مدار اليوم لانها نقطة التقاء القادم من كوبرى العمرانية وشارع الهرم وخاتم المرسلين وشارع الثلاثينى وشارع مستشفى الصدر والمنيب والزهراء وشارع الدكتور ،كل هذه الاتجاهات تتجمع فى نقطة واحدة امام كوبرى العمرانية ما يتسبب فى مشاجرات مستمرة بين قائدى السيارات والمراة .

وفى المريوطية تسبب تصادموقع بين سيارتي نقل أعلى الطريق دائري المريوطية وهو ما تسبب فى ظهور كثافات مرورية في الاتجاه القادم من مناطق الجيزة وصولا الى مدينة السادس من أكتوبر