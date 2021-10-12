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رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

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رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ رئيس مياه القناة: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

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أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، على رفع حالة الطوارئ القصوى في إقليم محافظات القناة الثلاثة «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس»، وأنه تم مراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي أزمات من أمطار أو سيول، وذلك عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقال اللواء عبدالحميد، إن هناك فرق طوارئ من مهندسو ومشرفي وعمال الشركة تم تدريبهم الأول على أعلى مستوى في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، على كيفية للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول أو أي أزمات، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب القناة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تم مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أنه جرى مراجعة خطة انتشار سيارات شفط المياه، وعربات الكسح والسيول، ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بالمحافظات الثلاث وتواجد مديري المناطق، ومديري الإدارات في كافة قطاعات الشركة «التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات»، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

المصرى اليوم

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