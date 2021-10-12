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"الأرصاد": سحب رعدية على جازان وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف

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"الأرصاد": سحب رعدية على جازان وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف "الأرصاد": سحب رعدية على جازان وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف
تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على منطقة جازان، وأجزاءٍ من منطقة عسير، والباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف (طريف والقريات).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة؛ تتحوّل ليلاً إلى شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحوّل بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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