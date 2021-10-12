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علق وائل جمعة، مدير منتخب مصر الأول، على حديث الحارس محمد الشناوي مع مدربه عصام الحضري، خلال استبداله بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب القومي أمام نظيره الليبي.

وخرج الشناوي مصاباً مع الشوط الأول من مباراة مصر وليبيا بتصفيات كأس العالم 2022، وظهر عليه الانفعال خلال حديثه مع عصام الحضري مدرب حراس الفراعنة.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: «الشناوي لم يشارك على الإطلاق وهو مصاب سواء في مباراة برج العرب أو بنغازي».

وأكمل: «لا توجد أزمة بين الشناوي والحضري وكواليس حديثهما دارت حول شرح الحارس لمدربه الكرة التي تسببت في إصابته ومدى تألمه».

وفاز منتخب مصر على ليبيا بثلاثية نظيفة وعزز صدارته لمجموعة تصفيات كأس العالم 2022.