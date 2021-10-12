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أمطار خفيفة ورعد وبرق على المنيا

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أمطار خفيفة ورعد وبرق على المنيا أمطار خفيفة ورعد وبرق على المنيا

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سقطت أمطار خفيفة استمرت لبضع دقائق على عدة مناطق بأنحاء محافظة المنيا، وساد جو خريفي معتدل على كافة الأنحاء، وقبلها ضرب الرعد والبرق سماء المحافظة.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وجه نهاية شهر سبتمبر الماضي، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز والمدن والقري بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة اية أزمات طقسية وسيــــول، خلال فصل الشتاء القادم.

كما أعطى المحافظ تعليمات للإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول الطبيعية والصناعية، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع ايجاد البديل للغير صالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية خلال فصل الشتاء.

المصرى اليوم

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