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أمطار خفيفة على مدن وقرى القليوبية

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أمطار خفيفة على مدن وقرى القليوبية أمطار خفيفة على مدن وقرى القليوبية

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شهدت قرى ومدن القليوبية سقوط أمطار خفيفة ولم تتأثر الحركة المرورية أو حركة المواطنين، فيما أعلنت محافظة القليوبية الطوارئ لمواجهة الأمطار في الأيام المقبلة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الانتهاء من تنفيذ 2898 غرفة جديدة لصرف الأمطار بالمناطق الساخنة والحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين العامة التي كانت تعاني من التأثر الشديد في الحركة المرورية والمشاة أثناء فترات هطول الأمطار في موسم الشتاء وخاصة في طريق إسكندرية الزراعي وأنفاق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بالمدن وأنفاق الطريق الزراعي.

واتخذت شركة مياه القليوبية عددا من الإجراءات بالتنسيق بين قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ وفروع الشركة ومجالس المدن والأحياء لمواجهة الأمطار منها تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وتدريب فرق الطوارئ على مواجهة الأمطار والتخلص منها في وقت محدد وسريع والاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على السيارات وتجهيز طلمبات خاصة لرفع مياه الأمطار من الأنفاق.

المصرى اليوم

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