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تركي آل الشيخ يُعلن إقامة كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض

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تركي آل الشيخ يُعلن إقامة كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض تركي آل الشيخ يُعلن إقامة كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض

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كشف المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ، عن إقامة مباراة تجمع بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيور الأرجنيتني، في كأس ماردونا، خلال فعاليات موسم الرياض 2021.

وكتب تركي أل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» :«مباراة للتاريخ ومرة في العمر… فقط في موسم الرياض...كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز..موعدنا يوم 25 نوفمبر ... الاساطير لايموتون … تخيل أكثر».

وكان النجم الأرجنتيني مارادونا، توفي في شهر نوفمبر الماضي، بعد فترة صراع مع المرض.

يُذكر أن تركي أل الشيخ، أعلن في مؤتمر صحفي عن انطلاق فعاليات موسم الرياضي يوم 20 اكتوبر 2021، وظهر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2021، حيث من المقرر أن مباراة ودية بين نجوم الهلال والنصر ونادي باريس سان جيرمان.

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