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هل اقترب الزفاف؟ .. جورجينا ترتدي فستانًا أبيض في إطلالة جديدة.. صور

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هل اقترب الزفاف؟ .. جورجينا ترتدي فستانًا أبيض في إطلالة جديدة.. صور هل اقترب الزفاف؟ .. جورجينا ترتدي فستانًا أبيض في إطلالة جديدة.. صور

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أثارت جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل بعدما نشرت صورة جديدة برداء الزفاف عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستاجرام.

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وتوقع الكثير من متابعي عارضة الأزياء الشهيرة أن تكون الصورة دلالة على اقتراب موضع زفاف جورجينا ورنالدو خاصة بعد ظهور أخبار تفيد بصعوبة زواجهما نظرًا لرغبة والدة اللاعب الشهير.

وفسر عدد من المتابعين صورة الإيطالية ساحبة الـ27 عاما بأنها ضمن حملة دعائية لأحد المنتجات التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

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رونالدو مع جورجينا - صورة أرشيفية

ولاقت إطلالة جورجينا الجديدة إعجاب الكثير رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم ناتاليا باروليتش، صديقة البرازيلي نيمار السابقة.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت رفض دولوريس أفيرو، والدة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو زواج البرتغالي من صديقته الحالية جورجينا رودريجيز، لاعتقاده بأن الأخيرة تمتلك طموح متعلقة بثروة نجلها.

المصرى اليوم

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